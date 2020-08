Omzet VEON geraakt door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 440

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van telecombedrijf VEON werd in het tweede kwartaal flink geraakt door de coronacrisis. Door lockdowns moesten sommige winkels sluiten, werd er minder geroamd en minder verdiend aan de verkoop van apparatuur en accessoires.

In de meetperiode draaide het bedrijf een omzet van 1,9 miljoen dollar, ruim 16 procent minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst (ebitda) was 809 miljoen dollar, een daling van ruim 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

VEON-directeuren Kaan Terzioğlu en Sergi Herrero, zeggen dat tijdens het tweede kwartaal de volle impact van de pandemie zichtbaar was op de markten. Verder waren de operationele kosten in met name Rusland hoog, waar het bedrijf doorging met investeren in zijn netwerken. De vraag daarnaar is hoog in alle markten waar het bedrijf actief is, zeggen de directeuren. "Voor klanten was het nog belangrijker om verbonden te blijven."

Geleidelijk herstel

Voor de korte termijn, de tweede helft van dit jaar, verwacht VEON een "geleidelijk herstel van de groepsomzet" op basis van verwachte versoepelingen van lockdowns. Maar op jaarbasis voorziet het concern een daling in bedrijfsresultaten "gezien de omvang van de impact van de pandemie op onze operationele activiteiten tot nu toe". Het bedrijf verwacht voor de lange termijn wel structurele groeimogelijkheden door de versnelling van digitalisering door de pandemie.

VEON heeft in Nederland een beursnotering, maar heeft hier geen telecomactiviteiten. Het concern is daarentegen een grote speler in landen als Rusland, Pakistan, Oekraïne en Bangladesh.