KBC zet geld opzij vanwege coronacrisis

BRUSSEL (AFN) - De Belgische bank KBC heeft zijn nettowinst in het tweede kwartaal fors zien kelderen. Vanwege de coronacrisis zette de bank en verzekeraar 845 miljoen euro opzij om mogelijke waardeverminderingen van leningen op te kunnen vangen.

De winst van KBC kelderde met ruim 70 procent tot 210 miljoen euro. Ook in het het eerste kwartaal, waarin KBC een verlies van 5 miljoen euro in de boeken zette, gaf het financiële concern aan dit jaar circa 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen in de boeken te moeten zetten omdat klanten hun kredieten niet correct kunnen terugbetalen. KBC blijft vasthouden aan die verwachting.