Corona heeft twee gezichten voor Fagron

Gepubliceerd op | Views: 663

ROTTERDAM (AFN) - Fagron heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzet en winst flink zien groeien. De coronacrisis zorgde voor een hogere vraag naar de aan de ziekte gerelateerde producten bij de toeleverancier aan apotheken. Maar er was ook een lagere vraag naar planbare zorg, wat zijn weerslag had op het onderdeel Compounding Services, waar geneesmiddelen op maat worden gemaakt vanuit de bereidingsapotheken.

Zo waren in veel regio's waar Fagron actief is klinieken tijdelijk gesloten en werden niet-kritische operaties uitgesteld. Ook nam de afgelopen maanden het doktersbezoek duidelijk af. Bij de activiteiten die hierdoor geraakt werden, heeft Fagron naar eigen zeggen "zeer gedisciplineerd" op de kosten gelet.

Voor Fagron als geheel heeft de coronacrisis tot nu een beperkte invloed. Zo zijn alle faciliteiten operationeel en zijn er nagenoeg geen verstoringen in de keten. Fagron houdt momenteel wel hogere strategische voorraden aan en let vanwege de onzekerheden rondom de ziekte wat beter op de kosten. In de verslagperiode zag het bedrijf de opbrengsten met 9,1 procent aandikken tot 278,8 miljoen euro. De winst steeg naar 31,6 miljoen euro.