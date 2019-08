Wall Street krabbelt wat op na zware verliezen

Gepubliceerd op | Views: 936

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na meerdere handelsdagen op rij met soms stevige verliezen met winst gesloten. Een verslechtering in de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China drukte stevig op het sentiment, maar recente uitlatingen van de Chinese centrale bank leken beleggers wat lucht te geven.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 25.029,52 punten en de breder samengestelde S&P 500 won 1,3 procent op 2881,77 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 7833,27 punten.

De S&P 500 sloot maandag 3 procent lager, het grootste dagverlies van het jaar. China stond toe dat de waarde van de eigen munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar, waarop de VS het land van valutamanipulatie beschuldigde. De Chinese centrale bank houdt vol dat de afwaardering van de yuan door de markt werd bepaald, en nam dinsdag stappen om de eigen valuta minder ver te laten zakken.

Apple

Apple won 1,9 procent, na in de voorgaande dagen door de handelsonrust aanzienlijk te hebben verloren op de beurs.

Mastercard deed van zich spreken op het overnamevlak en steeg ruim 3 procent. Het creditcardbedrijf telt bijna 3,2 miljard dollar neer voor het onderdeel van de Deense betalingsverwerker Nets dat zakelijke betalingen afhandelt.

Novartis

De Zwitserse farmaceut Novartis, dat ook in de VS genoteerd is, verloor 2,8 procent. Toezichthouder FDA onderzoekt mogelijk gesjoemel met testgegevens bij het bedrijf. De fout werd pas na meer dan een maand gemeld.

Qua bedrijfscijfers keken beleggers vooral vooruit naar het kwartaalbericht van film- en entertainmentreus Disney nabeurs. Verder verloor farmaceut Mallinckrodt dat al de boeken opende verloor 12 procent.

Schikking opiatendistributeurs

Verder stond de farmaciesector in de belangstelling na berichten over een voorstel voor een schikking van 10 miljard dollar van drie opiatendistributeurs. Met die betaling willen McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen een einde te maken aan claims dat ze niet genoeg hebben gedaan medicijnverslavingen tegen te gaan. Verschillende staten hadden ingezet op een veel hoger bedrag en lokale overheden zijn bezig met hun eigen claims. De bedrijven zakten tot 5,8 procent.

De euro was 1,1199 dollar waard, tegen 1,1198 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 53,78 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 59,09 dollar per vat.