JOHANNESBURG (AFN) - Meubelgigant Steinhoff overweegt naar verluidt om Pepkor Europe, zijn snelst groeiende onderdeel, zelfstandig naar de beurs te brengen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het Zuid-Afrikaanse Steinhoff hierover adviseurs heeft benaderd. De stap zou het bedrijf kunnen helpen om aan geld te komen, als onderdeel van zijn herstelplan.

Het gaat om de divisie waaronder ketens als Pepco, Dealz en Poundland vallen. Pepkor Europe zou mogelijk in Londen een notering krijgen. Ook wordt gedacht aan de beurs van Warschau. Door het bericht zat het aandeel van Steinhoff zelf dinsdag stevig in de lift aan de beurs in Frankfurt.

De onderneming weigert commentaar te geven. Steinhoff is al geruime tijd in de ban van een boekhoudschandaal. De meubelgigant wendde vooralsnog een bankroet af. Ook dochter Mattress Firm raakte in zwaar weer, maar kwam na een stevige sanering uit surseance.