'SBM boekt hogere omzet op lager resultaat'

Gepubliceerd op | Views: 421

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzet waarschijnlijk opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat is naar verwachting echter fors gedaald. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die door SBM op de eigen website is geplaatst. Het bedrijf opent donderdag de boeken over het afgelopen halfjaar.

Volgens de consensus komt de omzet uit op circa 950 miljoen dollar, tegen 808 miljoen dollar een jaar eerder. Voor het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) wordt door analisten in doorsnee een bedrag voorspeld van 383 miljoen dollar, van 647 miljoen dollar in de eerste helft van 2018. SBM handhaafde zijn prognoses bij de eerstekwartaalupdate voor een omzet van circa 2 miljard dollar en een bedrijfsresultaat (ebitda) van ongeveer 750 miljoen dollar in heel 2019.

Voor de divisie Turnkey wordt voor de eerste zes maanden van 2019 een omzet geraamd van 312 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 154 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar lukte het SBM Offshore om de inkomsten bij die tak op jaarbasis te verdrievoudigen. Turnkey profiteert van meer werkzaamheden voor het Johan Castberg-olieveld in Noorwegen, waar SBM diensten verleent aan Statoil. Bij de Lease & Operate-tak zijn de opbrengsten goed voor 638 miljoen dollar, schatten de analisten. Hier stond in 2018 een bedrag 654 miljoen dollar tegenover.

Braziliaanse markt

SBM Offshore boekte voortgang om terug te keren naar de Braziliaanse markt. Het bedrijf tekende in juni een intentieverklaring met het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras voor de inzet van een productie- en opslagschip (FPSO) dat momenteel wordt gebouwd. Het gaat om de Mero 2 die SBM in 2022 moet opleveren. Marktkenners bij KBC Securities bestempelen deze ontwikkeling als "overduidelijk goed nieuws".

De negatieve nieuwsstroom gerelateerd aan de nasleep van het grote omkoopschandaal rond Petrobras hield de laatste tijd aan. Zo moesten Sietze Hepkema, voormalig hoofd juridische zaken bij SBM, en de huidige topman Bruno Chabas bij de rechter onder ede een verklaring afleggen over het wel of niet op de hoogte zijn van de wanpraktijken.