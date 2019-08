Meer klanten maar minder actie bij DeGiro

Gepubliceerd op | Views: 1.532

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker DeGiro heeft de eerste zes maanden van dit jaar zijn klantenbestand zien groeien. Door de aanhoudende geopolitieke onzekerheid waren zij wel minder happig op het doen van transacties. Het gemiddeld aantal orders per klant nam in de periode af, zo meldde DeGiro in een handelsupdate.

In het eerste halfjaar van 2019 werden 56.619 nieuwe rekeningen geopend bij DeGiro. Daarmee groeide het aantal rekeningen op jaarbasis met bijna 37 procent tot 417.681 eind juni. De omzet van de onlinebroker steeg met bijna 7 procent tot ruim 29 miljoen euro. Daarbij werd volgens DeGiro zowel in het eerste als in het tweede kwartaal winst gemaakt.

Het aantal transacties kwam uit op 9.120.469. Dat is 4,6 procent meer dan een jaar terug. DeGiro bedient naar eigen zeggen beleggers in achttien landen en verwerkt meer dan 50 miljard euro aan transactiewaarde per jaar op beurzen wereldwijd.