KBC somberder over ForFarmers

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verlaagt het beleggingsadvies voor veevoederbedrijf ForFarmers van accumulate naar hold. De bank acht de kans steeds groter dat de Afrikaanse varkenspest de varkenssector in Europa grote klappen kan toebrengen, schrijven analisten in een nieuw rapport.

De marktvorsers wijzen op een sterke toename van het aantal uitbraken van de Afrikaanse varkenspest in Oost-Europa deze zomer. In Roemenië en Bulgarije zijn grotere varkenshouderijen getroffen door de ziekte. ForFarmers is onder andere actief in Polen, met een meerderheidsbelang in Tasomix. Daarbij moet worden aangetekend dat de Poolse activiteiten vooral op kippenvoer zijn gericht. De Afrikaanse varkenspest heeft zich nog niet verspreid naar boeren in Nederland, België en Frankrijk, de grootste Europese varkensvleesproducenten.

In de aanloop naar de halfjaarcijfers van ForFarmers verwacht KBC ook op ander vlak niet veel optimistisch nieuws. De kenners houden door droogte rekening met hogere vervoerskosten en volatiele grondstofprijzen.

KBC verlaagt ook het koersdoel van ForFarmers van 8,50 euro naar 7,50 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 09.15 uur 1,6 procent lager op 6,71 euro