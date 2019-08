Vivendi praat met Tencent over Universal

Gepubliceerd op | Views: 429

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse mediaconcern Vivendi voert gesprekken met de Chinese technologiegigant Tencent over de verkoop van een belang in Universal Music Group. Universal Music is het grootste muziekconcern ter wereld en onderdeel van conglomeraat Vivendi.

In eerste instantie zou het gaan om een belang van 10 procent, met de optie om dat binnen een jaar te verdubbelen. De deal geeft heel Universal Music een waarde van 30 miljard euro, aldus Vivendi dinsdag in een verklaring.

Vivendi en Tencent kijken ook of het zin heeft om samen te werken. Het Franse bedrijf is vooral geïnteresseerd in toegang tot nieuwe markten en groeimogelijkheden via digitalisering. Vivendi liet vorig jaar al weten dat bij een verkoop van een Universal-belang de voorkeur uit zou gaan naar investeerders die ook een strategische partner kunnen zijn. Het mediaconconcern is van plan om door te gaan met zijn zoektocht naar andere potentiële investeerders. Volgens ingewijden wil Vivendi tot de helft van Universal van de hand doen.

Het aandeel Vivendi schoot op de beurs in Parijs 9 procent omhoog.