Omzetgroei Nivea-maker Beiersdorf zwakt af

HAMBURG (AFN) - Verzorgingsmiddelenproducent Beiersdorf heeft de omzet in de eerste helft van het jaar zien afvlakken. Dat kwam volgens het bedrijf achter merken als Nivea en Hansaplast omdat er minder zonnebrandproducten werden verkocht door minder zonnige dagen in Europa.

De autonome omzetgroei kwam uit op 4,8 procent in de zes maanden tot eind juni. In het eerste kwartaal was nog sprake van een groei met 6 procent. Beiersdorf handhaafde zijn doelstellingen voor heel het jaar. Wel wees het er op dat de winstmarge enigszins onder druk kan komen te staan door grote investeringen.

Beiersdorf realiseerde in de verslagperiode een omzet van 3,8 miljard euro, van 3,6 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 593 miljoen euro, tegen 585 miljoen euro een jaar terug.