WIESBADEN (AFN/BLOOMBERG) - De fabrieksorders in Duitsland toonden in de maand juni een opmerkelijk herstel. Op maandbasis namen de bestellingen met 2,5 procent toe, waar economen op een toename van 0,5 procent hadden gerekend. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Op jaarbasis was nog wel sprake van een daling van de fabrieksorders met 3,6 procent. Dit cijfer viel evenwel lager uit dat de 5,2 procent die economen in doorsnee hadden voorzien.

Vooral de vraag naar goederen van buiten de eurozone zorgde voor een opleving. De grootste economie van Europa werd geplaagd door een reeks van tegenvallende cijfers en nieuwsberichten over de stand van de economie. Volgens kenners is er ondanks het beter dan verwachte cijfer over de fabrieksorders nog geen sprake van een kentering.

Beleggersvertrouwen

Zo is het vertrouwen van beleggers naar het diepste punt sinds 2009 gedaald. Verder wees de Duitse centrale bank er eerder op dat het land mogelijk een recessie staat te wachten. De economie wordt onder meer hard geraakt door de handelsspanningen. Het land is sterk afhankelijk van de industriële export en in het bijzonder van de auto-industrie. De vraag naar auto's is tanende in het kielzog van de kift tussen China en de VS.

Volgens ING-economen zal in Duitsland evenwel sprake zijn van enige opluchting. De nieuwste cijfers maken inzichtelijk dat de Duitse industrie mogelijk minder hard wordt geraakt door wereldwijde economische groeivertraging. Het probleem voor Duitse industriëlen moet worden gezocht binnen de eurozone, waar sprake is van aanhoudende zwakte. Dat zal volgens ING de alarmbellen doen afgaan bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Trendomslag

ING benadrukt dat de Duitse industrie het lek nog niet boven heeft. De economen wijzen onder meer naar de trendomslag van mindere voorraden en volle orderboeken naar juist hogere voorraden en krimpende orderboeken. Dit gebeurde eerder in de periode 2008-2009 en in 2012. Al met al voorspelt dit volgens ING weinig goeds voor de industriële productie in de komende maanden.

ING stelt wel dat de situatie nu meer weg heeft van de toestand in 2012. Dat resulteerde toen in een kleine, nauwelijks merkbare, industriële recessie. Maar blijft de trend negatief, kan in het zwartste scenario de 'pijnlijke herinnering" van de crisisperiode in 2008-2009 sneller dan gehoopt weer opspelen.