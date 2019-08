Pershing stapt uit United Technologies en ADP

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Amerikaanse investeringsbedrijf Pershing Square heeft zijn investeringen in United Technologies en ADP van de hand gedaan. Dat bleek dinsdag. De belangen werden op respectievelijk 10 juni en 31 juli verkocht.

Pershing verwierf ook een nieuwe investering die goed is voor 12 procent van de intrinsieke waarde, de Net Asset Value (NAV), van het fonds. Over deze belegging zal Pershing meer bekendmaken tijdens zijn halfjaarbericht later deze maand. De omvang van de deelnemingen in United Tech en ADP werden niet gegeven.