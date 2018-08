Gepubliceerd op | Views: 618

NEW YORK (AFN/RTR) - Mattress Firm overweegt faillissement aan te vragen. De grootste Amerikaanse matrasverkoper, dat onderdeel is van het in problemen geraakte Steinhoff, zoekt volgens ingewijden onder meer naar manieren om onder dure huurcontracten uit te komen. Ook zou het verlieslatende filialen willen sluiten.

Mattress Firm, dat zo'n 3000 winkels heeft, is het zoveelste bedrijf in de VS dat worstelt met de concurrentie van internetbedrijven als Amazon. Steinhoff en Mattress Firm zouden AlixPartners in de hand hebben genomen. Dat adviesbureau staat er om bekend bedrijven te helpen bij het plannen en uitvoeren van reorganisaties en wordt vaak ingeschakeld om de basis te leggen voor een faillissement.

De Amerikaanse matrassenketen werd in 2016 overgenomen door Steinhoff voor een bedrag van 3,8 miljard dollar. De Zuid-Afrikaanse moederonderneming, die gebukt gaat onder een miljardenschuld, werkt ook aan een deal met schuldeisers als gevolg van een boekhoudschandaal. Crediteuren zijn vorige maand overeengekomen om hun schuldvorderingen gedurende drie jaar te bevriezen.