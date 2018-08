'Wall Street begint voorzichtig aan nieuwe week'

Gepubliceerd op | Views: 765

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een nagenoeg vlakke opening. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijft boven de beurzen hangen, nadat beide grootmachten vorige week hadden gedreigd met extra importheffingen. Beleggers krijgen verder kwartaalcijfers van een reeks bedrijven voor de kiezen, waaronder die van vleesverwerker Tyson Foods.

Peking liet het afgelopen weekend doorschemeren niet uit te zijn op verzoening in het handelsconflict met de VS. Global Times, een regeringsgezinde Engelstalige krant, schreef dat de Volksrepubliek is voorbereid op een ,,langdurige oorlog'' met de VS. De Amerikaanse president Donald Trump is er ondertussen van overtuigd dat zijn importheffingen ,,geweldig goed werken'', zo tweette hij zondag.

Tyson Foods kwam voor het openen van de beurs met cijfers over het afgelopen kwartaal. 's Werelds op één na grootste vleesverwerker zag zowel zijn omzet als winst oplopen. Distributeur van medicijnen Cardinal Health kwam met jaarcijfers en meldde over zijn gebroken boekjaar een gestegen omzet, maar aanzienlijk gedaalde winst. Van de kleinere fondsen opende uitbater van attractieparken SeaWorld de boeken.

Pepsico

Pepsico staat om een andere reden in de schijnwerpers. Topvrouw Indra Nooyi treedt in oktober af als bestuursvoorzitter van de frisdrank- en snackfabrikant. Ze geeft het stokje over aan Ramon Laguarta, die nu president is bij het concern.

Bij de techfondsen zal er aandacht uitgaan naar Apple, nadat een computervirus dit weekend de productie van zijn belangrijke chipleverancier TSMC had verstoord. Google-moeder Alphabet komt mogelijk in beweging na geluiden dat de techreus zijn clouddiensten rond Google Docs wil introduceren in China. Het Amerikaanse bedrijf is daarover in gesprek met Tencent, meldde Bloomberg op basis van ingewijden.

Vrijdag sloten de effectenbeurzen in New York met winsten. Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.462,65 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 22840,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7812,01 punten.