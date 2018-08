'Wisselkoersen drukken omzet Corbion'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Corbion presenteert woensdag naar verwachting een lagere omzet en bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling is voor een groot deel te verklaren door ongunstige wisselkoersen, stelt KBC Securities in een vooruitblik.

De zwakke dollar ten opzichte van de euro leidt volgens KBC onder meer tot lagere opbrengsten in het segment Food, dat goed is voor het leeuwendeel van de omzet van Corbion. De omzet van het onderdeel Biochemicals ligt ondanks de ongunstige wisselkoersen een paar procenten hoger, dankzij een hogere afzet en gestegen prijzen.

KBC verwacht een omzetdaling van 4,7 procent tot 221,2 miljoen euro. Analisten gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van 225,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) valt volgens de Belgische bank 12 procent lager uit op 35,6 miljoen euro, terwijl de gemiddelde verwachting 34,7 miljoen euro is.

Overnames

Dat lagere bedrijfsresultaat is volgens KBC ook het gevolg van kosten voor overnames van het onderdeel Innovation Platforms. Dit bedrijfsonderdeel verwierf in juni het resterende belang in de joint venture SB Renewable Oils. Vorig jaar lijfde Corbion het failliete TerraVia al in.

Corbion komt woensdag mogelijk met een aparte prognose voor zijn innovatietak. Eerder meldde het bedrijf dat dit onderdeel in 2021 quitte zal spelen. Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers in april beloofde Corbion de vooruitzichten voor Innovation Platforms te updaten na de volledige overname van SB Renewable Oils.