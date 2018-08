'Afstoten portefeuilles door NIBC is positief'

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - Het is nog even wachten op de financiële details, maar het afstoten van twee grote portefeuilles door NIBC is positief. Dat concludeert een analist van ING.

NIBC European Infrastructure Fund (NEIF), een fonds dat wordt beheerd door NIBC en waarin de bank ook een belang bezit, deed twee portefeuilles van de hand. De transacties zijn onderdeel van de strategische herziening van de investeringen van het fonds, zoals al was gemeld in de prospectus voor de beursgang van NIBC.

ING hanteert een koopadvies voor NIBC met een koersdoel van 10 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.10 uur een fractie lager op 8,03 euro.