AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft afgelopen kwartaal duidelijk beneden verwachting gepresteerd met zijn internationale activiteiten. Analisten van KBC Securities verwelkomen daarom de aankondiging van het bedrijf om zijn Italiaanse en Duitse dochters Nexive en Postcon te gaan verkopen. Ook bij ING wordt positief gereageerd.

Het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor de internationale activiteiten bedroeg in het tweede kwartaal 7 miljoen euro negatief, waar onder meer KBC juist op een break-evenresultaat tot lichte winst rekende. Ook over de gehele linie zette de onderneming een lager dan verwacht bedrijfsresultaat in de boeken.

De opbrengsten uit postbezorging in Nederland waren daarnaast 3 procent minder dan de consensus. De belangrijke pakketomzet van PostNL lag wel 3 procent boven wat analisten in doorsnee hadden geraamd. Bij ING wordt dat door analisten als een erg positief punt aangestipt.

Koersdoel

De marktvorsers bij KBC merken op dat PostNL al een tijd kampt met krimp op de postmarkt. Er zouden ook nog geen tekenen zijn dat het bedrijf in staat is om die ontwikkeling te boven te komen. Het is volgens KBC ook maar de vraag hoe relevant cijfers over de huidige resultaten nu eigenlijk zijn. Als PostNL binnenkort inderdaad tot consolidatie kan overgaan, dan zal dat dat de hele situatie immers weer flink veranderen. Dit maakt het lastig om op dit punt goede voorspellingen te doen.

Bij KBC blijft het advies voor PostNL staan op buy, met een koersdoel van 4,50 euro. ING hanteert ook een buy-advies, met een koersdoel van 5,00 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.15 uur 7,2 procent lager op 3,03 euro. Daarmee was het postbedrijf met afstand de sterkste daler in de MidKap.