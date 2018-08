'Lager koersdoel door hoge kosten Sligro'

Gepubliceerd op | Views: 608

AMSTERDAM (AFN) - Sligro heeft het afgelopen halfjaar diep in de buidel moeten tasten en presenteerde lager dan verwachte resultaten, schrijft KBC in een analistenrapport. De Belgische bank verlaagt daarom zijn koersdoel naar 42 euro, tegenover 51 euro in eerdere rapporten. Het buy-advies blijft wel gehandhaafd.

Het groothandelsbedrijf maakte hoge kosten voor een geplande uitbreiding in België, vernieuwing van zijn IT-systeem en de integratie van overgenomen Heineken-onderdelen. Het operationeel resultaat voor de eerste zes maanden van 2018 volgens KBC dan ook lager dan verwacht.

Sligro keert een uitzonderlijk dividend van 7,60 euro per aandeel uit wegens de verkoop van EMTÉ-supermarkten. Ook die stap is van invloed op het koersdoel van KBC.

KBC ziet 2018 als een jaar van transitie voor Sligro en verwacht de resultaten daarna verbeteren. Zo zullen de recente overnames uiteindelijk kostenvoordelen opleveren, terwijl de onderneming blijft groeien.

Sligro noteerde maandagochtend op de beurs in Amsterdam omstreeks 09.30 uur 0,6 procent lager 35,70 euro per aandeel.