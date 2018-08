PostNL krijgt klappen op kalme beurs

Gepubliceerd op | Views: 2.391

AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft maandag een tik gekregen op de Amsterdamse beurs. Het postbedrijf leed verlies en stelde zijn verwachtingen naar beneden bij. Op Beursplein 5 gingen de koersen omlaag. Ook elders in Europa staan de beurzen net in het rood.

De AEX-index stond na een klein uur handelen een fractie lager op 572,24 punten. De MidKap leverde 0,2 procent in tot 792,97 punten. De beurs in Londen stond vrijwel vlak, die in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

PostNL ging meer dan 6 procent onderuit. Het postbedrijf leed in het tweede kwartaal verlies. De krimp op de postmarkt speelt de onderneming nog altijd parten en de kostenbesparingen vielen wat tegen. Topvrouw Herna Verhagen riep de politiek op om consolidatie mogelijk te maken. Ook verkoopt het bedrijf twee dochterondernemingen in Duitsland en Italië.

GrandVision

Bij GrandVision liep de omzet op, mede als gevolg van overnames in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook op eigen kracht groeiden de verkopen. Het moederbedrijf van Pearle en Eyewish denkt dit hele jaar door te kunnen groeien. Het aandeel werd 5,7 procent hoger gezet.

Maker van statiegeldsystemen Envipco (plus 5 procent) kreeg een opdracht uit Griekenland. Het bedrijf gaat recyclingsystemen leveren aan onder meer een dochter van Ahold Delhaize.

HSBC

De Britse bank HSBC had een teruglopende brutowinst. Dat kwam grotendeels door hogere investeringen in Azië en digitalisering. De omzet steeg wel. HSBC werd in Londen 0,3 procent lager gezet. Aanbieder van kantoorruimte IWG brak overnamegesprekken af en dat leidde tot een koersval van dik een vijfde.

Het aandeel Linde kreeg in Frankfurt een min van 4,1 procent aan de broek. De Amerikaanse toezichthouder FTC wil dat in de voorgenomen fusie met Praxair meer bezittingen van de hand worden gedaan. Daardoor staat de hele fusie op losse schroeven.

De euro was 1,1561 dollar waard, tegen 1,1596 dollar vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 68,88 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in waarde tot 73,53 dollar per vat.