AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs lijkt maandag licht lager te openen. Ook elders in Europa staan de beurzen voor een lagere opening. De beurshandel staat in het teken van bedrijfscijfers van postbedrijf PostNL en brillenverkoper GrandVision in Nederland. Ook elders in Europa openen nog bedrijven hun boeken.

PostNL leed in het tweede kwartaal verlies. De krimp op de postmarkt speelt het bedrijf nog altijd parten en de kostenbesparingen vielen wat tegen. Topvrouw Herna Verhagen riep de politiek op om consolidatie mogelijk te maken. Ook verkoopt het bedrijf twee dochterondernemingen in Duitsland en Italië.

Bij GrandVision liep de omzet op, mede als gevolg van overnames in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook op eigen kracht groeiden de verkopen. Het moederbedrijf van Pearle en Eyewish denkt ook in het heel jaar door te kunnen groeien.

Envipco

Chipbedrijven als ASML, ASMI en Besi weten ook de aandacht op zich gericht. Bij het Taiwanese TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, lag de productie stil vanwege een computervirus. Dat was per ongeluk bij een software-update op het netwerk van het bedrijf terechtgekomen. TSMC gaf al een omzet- en winstwaarschuwing en dat kan leveranciers van de Taiwanezen treffen.

Maker van statiegeldsystemen Envipco kreeg een opdracht uit Griekenland. Het bedrijf gaat recyclingsystemen leveren aan onder meer een dochter van Ahold Delhaize.

HSBC

De Britse bank HSBC gaf ook een kijkje in de cijfers en had een teruglopende winst. Dat kwam grotendeels door hogere investeringen in Azië en digitalisering. De omzet steeg wel.

Op macro-economisch vlak verwerken beleggers de cijfers over de Duitse fabrieksorders. Die daalden veel harder dan verwacht.

Olie

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 572,29 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 794,30 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,5 procent bij, Londen ging 1,1 procent vooruit.

Ook in New York waren er plussen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.462,65 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 22840,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7812,01 punten.

De euro was 1,1553 dollar waard, tegen 1,1596 dollar vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 68,70 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in waarde tot 73,32 dollar per vat.