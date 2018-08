Nikkei eindigt iets lager

Gepubliceerd op | Views: 317

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met licht verlies gesloten. Beleggers bleven voorzichtig na nieuwe dreigementen tussen de Verenigde Staten en China over nieuwe importtarieven. Verder stimuleerde een maatregel van de centrale bank van China de yuan.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent lager op 22.507,32 punten. Financiële fondsen als Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group verloren tot 2,3 procent. Op de beurs in Taiwan zakte chipreus TSMC 0,6 procent. De toeleverancier van Apple werd het afgelopen weekend grotendeels platgelegd door een virus.

De centrale bank van China maakte het vrijdag duurder om te speculeren op een koersdaling. De yuan steeg daardoor tijdlang in waarde, maar die winst is inmiddels vrijwel weggespeeld. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent hoger. De beurs in Shanghai zakte 0,9 procent. De All Ordinaries won 0,5 procent in Sydney en de Kospi in Seoul was nagenoeg vlak.