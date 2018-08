Volgens Verhagen ziet zij veel kansen in de Benelux. Maar op het moment dat daarvoor zich een gouden kans voordeed (een samengaan met Belgische Post) wees zij dat stellig af. Hoe dom kun je zijn?

Het feit dat je eerst de postzegelprijs zo hoog maakt dat je de concurrentie alle kans biedt om zich te ontplooien, is ook niet al te slim. En vervolgens ga je dan deze concurrentie kopen tegen veel geld. Hier is echt sprake van wanbeleid.