HSBC profiteert nog niet van draai naar Azië

Gepubliceerd op | Views: 409 | Onderwerpen: Azië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - HSBC heeft in de eerste helft van het jaar meer omzet geboekt. Investeringen in onder meer de Aziatische markt en digitalisering lag in dezelfde periode echter ook fors hoger waardoor de brutowinst van de Britse bank daalde.

Topman John Flint, die in februari aantrad, kondigde in juni aan dat HSBC zich op Azië moet richten voor groei. De Hongkong and Shanghai Banking Corporation moest zijn geld weer verdienen in de voormalige Britse kroonkolonie en de Chinese steden in de buurt als Shenzhen. Daar wil HSBC meer verzekeringen afzetten en groeien in het vermogensbeheer. Door de investeringen daarvoor liepen de operationele kosten met 8 procent op tot 16,4 miljard dollar.

De aangepaste omzet van HSBC kwam uit op 27,5 miljard dollar, een stijging van 2 procent ten opzichte van de 27 miljard dollar van een jaar eerder. De winst voor belastingen bedroeg 12,1 miljard dollar. Dat was vorig jaar nog 12,4 miljard dollar.