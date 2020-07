Duidelijke winsten voor beurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 481

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag duidelijk in het groen, geholpen door de sterke koerswinsten op de Chinese beurzen. Het optimisme daar werd aangewakkerd door de hoop op een sterk herstel van de Chinese economie. Beleggers op Wall Street keerden terug van een lang weekend. Vanwege Onafhankelijkheidsdag bleven de Amerikaanse beurzen vrijdag dicht.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 1,3 procent hoger op 26.170 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,4 procent tot 3172 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 2 procent tot 10.414 punten.

De sterke opmars in China eerder op de dag kwam tegen de achtergrond van een recordstijging van het aantal wereldwijde coronagevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde afgelopen zaterdag in totaal ruim 200.000 nieuwe gevallen op een dag. De grootste stijgingen waren te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India.

Daarnaast maakte marktonderzoeker ISM bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld luchtvaart, horeca en detailhandel, in juni is gegroeid, na de krimp eerder door de coronacrisis. De dienstensector in de VS profiteert van het versoepelen van de lockdownmaatregelen. Ook de Amerikaanse industrie is aan het opkrabbelen van de crisis.

Automaker Tesla stond opnieuw in de schijnwerpers met een plus van 10 procent. De afgelopen sessies zat het aandeel in de lift, geholpen door beter dan verwachte verkoopcijfers. Voor kenners van JPMorgan was dat reden het koersdoel voor de onderneming op te schroeven.

Verder gaat de aandacht uit naar Uber Technologies dat 6 procent hoger werd gezet. Het bedrijf achter maaltijdbezorgbedrijf Uber Eats lijft het Amerikaanse Postmates in. Uber betaalt bijna 2,7 miljard dollar voor de onderneming. De transactie gebeurt geheel in aandelen.

Verder meldde investeerder Berkshire Hathaway dat het gasonderdelen van Dominion Energy (min 9,4 procent) overneemt. Het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett betaalt daar inclusief schulden 10 miljard dollar voor. Het is voor het eerst sinds het begin van de crisis dat de investeerder activa kocht. Berkshire won 2 procent.

Het aandeel van de producent van mondverzorgingsmiddelen Colgate stond licht lager, na een eerder rapport van analisten van ING. Die schetsten voor het weekend een scenario voor de toekomst van was- en levensmiddelenconcern Unilever. Bij een eventuele verkoop van de levensmiddelentak, zou Colgate een perfecte aanvulling zijn voor de portefeuille van Unilever.

De euro was 1,1310 dollar waard, tegen 1,1311 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie ging een fractie omlaag tot 40,64 dollar. Brentolie klom 1 procent tot 43,21 dollar per vat.