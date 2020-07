Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

Die goeie, ouwe tijd:

Miljardair



Gepokt en gemazeld, is Braun niet de persoon om over zich heen te laten lopen. Hij belooft beleggers ‘maximale transparantie’ en opheldering. ‘Op de beurs kan het er ruw aan toe gaan’, zei hij vorig jaar tegen weekblad Der Spiegel. ‘We kunnen ermee omgaan. Degenen die destijds tegen ons speculeerden, hadden er beter aan gedaan om op de lange termijn in ons te investeren. Dan hadden ze niet zo veel geld verloren.’



Markus Braun weet dat als geen ander. De Oostenrijker is met ruim 7% de grootste aandeelhouder van Wirecard. Daarmee zou hij — op papier — wel eens rijker kunnen zijn dan de ceo's uit de eredivisie van de Duitse beurs samen. De beurskoers staat door alle rumoer 40% onder de piek van afgelopen zomer. Maar Brauns belang is nog altijd €1 mrd waard.



Braun praat ook hier niet over. Heeft u iets te verbergen, vroeg Der Spiegel vorig jaar aan de man die wel op Twitter actief is. ‘Niets. Ik hecht geen waarde aan roem. Dit is wel vaker bij technologiebedrijven. Ga lunchen met Jeff Bezos in München, velen zouden hem niet herkennen. Ik hou nog steeds niet van het toespitsen op één persoon. Succes is bijna altijd gebaseerd op teamprestaties, ook bij Wirecard.’

Grote woorden



In de Oostenrijkse politiek heeft hij een direct lijntje met kanselier Sebastian Kurz. De twee treffen elkaar geregeld, zei een woordvoerder in de Oostenrijkse media. Braun doneert in 2014 €55.000 aan de jonge de liberale partij Neos. ‘Hij is niet geïnteresseerd in ideologieën, maar in bepaalde onderwerpen’, zei Stefan Klestil, lid van de raad van commissarissen en zoon van een voormalig bondspresident in het Oostenrijkse dagblad Kurier. Braun maakt zich hard voor vrijheid van ondernemerschap, digitalisering, onderwijs en sterkere prestatiegerichtheid op scholen en universiteiten. En uiteraard een maatschappij waar contant geld niet meer bestaat.



Braun wordt als een rustige visionair omschreven, maar in de schaarse interviews trekt hij ook vaak een grote broek aan. Afgelopen oktober zei hij in de Duitse zakenkrant Handelsblatt de beurswaarde van Wirecard komende jaren te verviervoudigen. ‘We zullen met hoge snelheid blijven groeien. Dit zal ook tot uiting komen in de koers van het aandeel. We hebben zeker het potentieel onze marktkapitalisatie de komende jaren te verhogen tot meer dan €100 mrd.’ Dat is een stijging van bijna 700% vanaf het huidige koersniveau.