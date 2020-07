Laadpalenmaker Alfen krijgt twee nieuwe commissarissen

Gepubliceerd op | Views: 507

ALMERE (AFN) - Laadpalenmaker Alfen krijgt twee nieuwe leden van de raad van commissarissen. De aandeelhouders gingen maandag akkoord met een termijn van drie jaar voor Eline Oudenbroek en een termijn van vier jaar voor Willem Ackermans.

De twee nieuwe commissarissen nemen de plekken over van Erwin Riefel en Edmond van der Arend. Dat zij hun taken neerleggen was al eerder afgesproken tussen Alfen en aandeelhouder Infestos.