Wall Street opent flink hoger na lang weekend

Hee Felix, ik ken die dame. Vorig jaar was ze ook al op deze manier bezig. Want ook toen waren we al bezig moet onszelf te vernietigen, volgens haar.



Wat moet je er mee?



Haar uitgangspunt is dat straks het geld waardeloos is, ook de achterlijk hoog gestegen aandelen want die kun je alleen terugwisselen naar inmiddels waardeloos geld. Goud en zilver gaan je redden.



Maar wie kan jouw goud dan kopen? niemand, want waartegen zouden ze moeten wisselen?



In haar verhalen is de situatie al zó hopeloos geworden, dat alleen een doorgeladen pistool nog waarde heeft, want daarmee kun je gewoon levensmiddelen etc 'ophalen'. Ook het goud van de Prepper haal je daar mee op vanonder zijn matras.



Volgens mij heeft die dame de opgaande beurs gemist en is ze pisnijdig.