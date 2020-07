Optimisme op beurzen over economisch herstel

Steeks iedereen nu z n kop in het zand. De beurs loopt toch altijd voor. Volgens CNN zijn in de Vs het aantal Covid opnames drastisch aan het stijgen.

Covid-19 Patients:



6/23: 818



7/5: 1,538



Patients in ICU beds:



6/23: 155



7/5: 331



Patients on Ventilators:



6/23: 75



7/5: 164



Ik denk toch niet dat dit alles zonder gevolgen gaat blijven. Covid/ Hong Kong / Brexit, alles wordt genegeerd. Slecht nieuws wordt ineens meer ondersteuning van de centrale banken, dus terug in goed nieuws omgezet. Wanneer keer de realiteit terug?