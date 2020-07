Kledingshoppers stuwen Europese winkelverkopen

En juni gaat nog beter zijn, dat hebben we allemaal de afgelopen maand zelf kunnen zien in de winkelstraten in Nederland. Heeft er ook mee te maken dat toen ook de horeca weer mee mocht draaien.



Omdat er minder op vakantie gegaan wordt in Europa zullen in juli en augustus meer dagtripjes gemaakt worden die ook in het teken staan van een dagje shoppen. Je ziet nu op google live druktebeelden bij winkelcentra die 50% tot 100% boven het normale gemiddelde liggen.