Kledingshoppers stuwen Europese winkelverkopen

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in mei flink aangetrokken na de forse afnames in de voorgaande maanden als gevolg van de coronacrisis. Vooral bij de kledingwinkels en schoenenzaken was volgens Eurostat sprake van herstel.

De verkopen in de detailhandel van de negentien eurolanden zat vergeleken met een maand eerder met 17,8 procent in de lift. Dat was sterker dan economen hadden voorzien. Zij gingen in doorsnee uit van een toename van 15 procent.

Dat de toename procentueel gezien zo sterk uitpakt hangt samen met de stevige terugval in de voorgaande maanden. In maart en april was sprake van minnen van respectievelijk 10,6 en 12,1 procent. Toen gingen vooral de bestedingen aan kleding en schoenen flink omlaag, met minnen van meer dan 50 procent, omdat veel winkels in die branches werden gesloten.

In mei werd er weer beduidend meer geshopt op het gebied van kleding en schoenen. Volgens Eurostat herstelden de verkopen in deze categorie met 147 procent. In al de landen waar gegevens over binnen waren signaleerde het statistiekbureau een toename van de detailhandelsverkopen. In Nederland ging het om een plus van 8,9 procent, na een afname van de winkelverkopen met 5,6 procent in april.