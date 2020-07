'AF-KLM staat voor aanzienlijke kostenreductie'

"ING blijft bij zijn hold-advies op AF-KLM met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel noteerde maandag na krap een uur handelen 0,9 procent hoger op 4,25 euro."



In de periode 2017 tot 2020 noteerde dit aandeel tussen de 5 á 10 euro. Hoe kun vandaag de dag met de huidige informatie als "expertzijnde" op een koersdoel van 8 euro komen. De marges waren al in topjaren zoals 2018 en 2019 matig. Het is allemaal leuk en aardig dat ze hun personeelsbestand inkrimpen, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Vaste lasten van leegstaande gates, vliegtuigen etc. moeten gewoon doorbetaald worden. Smart money zit al te speculeren op een verdere daling van de koers, zie het oplopende shortpercentage van afgelopen twee maanden.