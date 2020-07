'AF-KLM staat voor aanzienlijke kostenreductie'

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM staat voor een aanzienlijke vermindering van het aantal werknemers. Volgens ING zal de reductie van het aantal arbeidsplaatsen bij Air France, inclusief HOP, met 17,5 procent tegen 2022 helpen met het verminderen van de kostenbasis.

Volgens de kenners gaat het om een reductie van de kosten met een vergelijkbaar percentage, wat neerkomt op 700 miljoen tot 750 miljoen euro. Voor KLM en Transavia zou het percentage van de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en de kosten vergelijkbaar kunnen zijn, dus ook 17 tot 18 procent. ING wijst erop dat de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen enige tijd in beslag zal nemen. Dit moet volgend jaar geregeld kunnen zijn.

ING wijst erop dat veel zaken ook zullen afhangen van het herstel in de markt. Met name op internationale vluchten laat het herstel naar verwachting op zich wachten. Dit vanwege de aanhoudende verspreiding van het coronavirus in veel landen. De aankondiging van Air France dat zo'n 7600 banen schrapt zal volgens ING weinig impact hebben op de koers van het aandeel.

ING blijft bij zijn hold-advies op AF-KLM met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel noteerde maandag na krap een uur handelen 0,9 procent hoger op 4,25 euro.