'Nieuwe topman BAM goed nieuws'

AMSTERDAM (AFN) - Dat bouwer BAM Ruud Joosten heeft voorgedragen voor de functie van topman is goed nieuws. Dat concluderen kenners van ING. Ze stellen dat Joosten een bewezen staat van dienst heeft als het gaat om organisatorische transformatieprogramma's.

ING wijst erop dat Joosten een langdurige carrière bij AkzoNobel, waar hij talrijke leiderschapsposities heeft bekleed. De laatste acht jaar was hij lid van het directiecomité van de verfreus. ING is vooral blij dat het bestuur van BAM straks weer tweekoppig is met enerzijds Joosten en anderzijds financieel directeur Frans den Houter. Laatstgenoemde pakt zijn functie van louter financieel directeur weer op, bij groen licht voor Joosten.

ING handhaaft zijn hold-advies voor BAM met een koersdoel van 1,50 euro. Het aandeel BAM noteerde maandag omstreeks 09.45 uur 2,1 procent hoger op 1,44 euro.