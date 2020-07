'Euronext profiteert van schommelingen op markten'

Gepubliceerd op | Views: 386 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Het tweede kwartaal zal beursuitbater Euronext verder hebben geprofiteerd van de sterke schommelingen op de markten. Dat stellen kenners van KBC Securities in een reactie op de maandelijkse volume-update van het beursbedrijf.

Volgens KBC zullen de volumes in het tweede kwartaal dit jaar iets lager zijn dan in het eerste kwartaal. Evengoed zal qua volumes sprake zijn van een sterke periode. Daarbij wijzen de marktkenners in het bijzonder op VIX-index, die de volatiliteit meet op de aandelenmarkten. Dit niveau van volatiliteit gaat volgens KBC hand in hand met toegenomen handelsvolumes, wat resulteerde in een nieuwe sterke maand voor Euronext. Vooral op 11 juni was sprake van een piek.

De bankkenners handhaafden hun accumulate-advies op Euronext met een koersdoel van 89 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.30 uur 0,4 procent hoger op 93,20 euro