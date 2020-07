AEX opent met stevige winst

wanneer mensen gretig worden, blijf ik uit de markt als je er nog inzit prima, maar om op dit niveau nog in te stappen. nee dankje ik wacht wel weer op een correctie van 10-15% dit gaat me echt te snel en om de verkeerd reden. en dan zeggen ze banken hebben zorg plicht, al die financiële instellingen willen maar wat graag piet particulier zijn geld. achteraf zeggen ze dan tja u had ook niet zoveel risico moeten nemen. achteraf altijd het zelfde liedje. maar mensen willen snel rijk worden (wie niet) maar vergeten vaak de risico's. het lijkt alsof die volledig weg zijn. beurzen zijn casino's geworden hebben niks meer met afspiegeling van reële economie vandoen.