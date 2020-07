'Uber neemt maaltijdbezorger Postmates over'

Gepubliceerd op | Views: 611

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Uber Technologies, het bedrijf achter maaltijdbezorgbedrijf Uber Eats, neemt het Amerikaanse Postmates over. Persbureau Bloomberg schrijft op basis van bronnen dat Uber bijna 2,7 miljard dollar betaalt voor de onderneming. De deal wordt mogelijk later op maandag al aangekondigd.

Uber en Postmates wilden niet reageren op het nieuws. Eerder werd er door Postmates nog nagedacht over een beursgang. De onderneming registreerde zijn beursplannen al begin vorig jaar, maar zette de stap niet.

De deal past in een reeks overnames en financieringen in de sector. Zo roerde het in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway zich nadrukkelijk met eerder al de fusie tussen het Britse Just Eat en Takeaway.com en later door de overname van Grubhub. Verschillende branchegenoten verzekerden zich van geld via investeringsrondes.