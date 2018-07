Joost Pijpker7 juli 2018In een reactie op de Amerikaanse invoerheffingen op Chinese producten heeft de Chinese overheidook een importbelasting ingevoerd op Amerikaanse producten. Het gaat om een groep goederen ter waarde van 34 miljard dollar (bijna 29 miljard euro), waarover een heffing van 25 procent moet worden betaald. Tot die groep behoren onder meer sojabonen, varkensvlees en auto’s.Dat China zou terugslaan met importheffingen is geen verrassing. Het land had al aangekondigd met vergelijkbare maatregelen te komen als de Verenigde Staten hun plannen zouden doorvoeren. De Amerikaanse heffingen, eveneens over 34 miljard dollar aan goederen, traden vrijdagochtend in werking.Een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten is daarmee een flinke stap dichterbij gekomen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder al aan dat hij bij een Chinese tegenmaatregel nog meer heffingen zou invoeren. Hij wil dan in eerste instantie nog eens 16 miljard dollar aan Chinese producten extra belasten. Uiteindelijk overweegt Trump zelfs zijn heffingen uit te breiden tot 450 miljard euro aan Chinese goederen, ongeveer evenveel als de totale jaarlijkse export van China naar de Verenigde Staten.In een reactie op de Amerikaanse heffingen liet de Chinese premier Li Keqiang vrijdag tijdens een bijeenkomst in Bulgarije weten dat als „een partij zijn tarieven verhoogt China ook maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.” (NRC)