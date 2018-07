Banenrapport geeft Wall Street glans

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten gesloten. Beleggers lieten een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid zwaarder wegen dan het oplopende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Volgens kenners is dat conflict met de intrede van importheffingen wel een nieuwe fase ingegaan.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent op 24.456,48 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2759,82 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,3 procent vooruit tot 7688,39 punten.

De werkgelegenheid in de VS nam vorige maand harder toe dan economen in doorsnee hadden voorspeld. Uit het banenrapport bleek ook dat de loongroei in de VS wat lager uitviel dan verwacht. Cijfers over de werkgelegenheid zijn van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Bemoedigende resultaten

Het handelsconflict tussen de VS en China lijkt nu echt te escaleren. De Amerikanen voerden vrijdag heffingen op Chinese producten met een totale waarde van 34 miljard dollar in, waarna Peking met gelijke munt terugsloeg. De VS dreigen ondertussen met meer heffingen. Inmiddels heeft ook Rusland zich in de handelsoorlog gemengd, door een reeks importheffingen op Amerikaanse producten af te kondigen.

Op het bedrijvenfront was Biogen een opvallende stijger. De biofarmaceut presenteerde samen met branchegenoot Eisai bemoedigende resultaten van een gezamenlijk Alzheimer-onderzoek. Het aandeel Biogen ging bijna 20 procent omhoog.

Schalie-activiteiten

Verder stonden grote techbedrijven bij de winnaars. Zo wonnen Apple, Microsoft, Facebook en Amazon tot 2,4 procent aan beurswaarde. Vliegtuigmaker Boeing, een van de grootste exporteurs naar China, won 0,4 procent. De onderneming stond eerder tijdens de sessie nog op verlies.

Chipbedrijf AMD won 5,6 procent. Het aandeel werd vooruitgeholpen door berichten uit Azië over veelbelovende testresultaten met nieuwe processoren. Het ook in New York genoteerde BHP Billiton (plus 1,8 procent) profiteerde van berichten over een op handen zijnde deal met olie- en gasconcern BP over de schalie-activiteiten. De Britten zouden daarvoor tot wel 10 miljard dollar willen betalen.

De euro was 1,1746 dollar waard, tegen 1,1742 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 73,83 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,07 dollar per vat.