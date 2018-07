Echte struisvogels, die Amerikanen. Net doen of er geen handelsoorlog is gestart. Maandag diep rood, let maar op. Dan zijn ze bij zinnen gekomen en weer in het nu.



Peking gaat ook heffingen invoeren als tegenreactie. Vervolgens doet Trump er weer een schepje bovenop en Peking ook weer.



Het zou voor Trump ondenkbaar zijn om bij alle landen de heffingen te laten vervallen als hij steun van zijn achterban verliest. Trump geeft het niet op. Het zou enorm gezichtsverlies zijn voor hem. Ondenkbaar. We gaan een handelsoorlog in. Ik ga met de Flow (Trader) mee.