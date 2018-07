Stakingen in de maak bij AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 420

AMSTERDAM (AFN) - Vakbonden FNV en CNV roepen op tot stakingen bij verfconcern AkzoNobel. De bonden zien zich genoodzaakt tot deze stap, omdat Akzo vrijdag een ultimatum liet verstrijken. De bonden hadden het bedrijf tot 18.00 uur de tijd gegeven om tegemoet te komen aan de eisen voor een betere cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

Wanneer het werk wordt neergelegd in de AkzoNobel-fabrieken wordt volgens CNV de komende dagen uitgewerkt. ,,AkzoNobel merkt het vanzelf wel, lijkt me", zei bestuurder Arthur Bot van de bond. Bestuurder Erik de Vries van FNV zegt dat de acties over een paar dagen al kunnen plaatsvinden, maar laat eveneens in het midden hoe en wat.

Voor de nieuwe tweejarige cao eisen de bonden onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, een eenmalige uitkering van 2500 euro. Voor indexeringen van de pensioenen is volgens de bonden eenmalig een bedrag van 400 miljoen euro nodig. Vorige maand verwierpen medewerkers van AkzoNobel een eindbod van het bedrijf, dat onverwacht en zonder cao-overleg werd neergelegd.

Volgens AkzoNobel is een storting in het pensioenfonds onbespreekbaar, zo heeft het de bonden laten weten. Over de andere onderwerpen is het bedrijf wel bereid te praten. De uitnodiging naar onderhandelaars bij CNV en FNV is inmiddels verstuurd.

De nieuwe cao moet gelden voor 4000 werknemers van AkzoNobel in Nederland. Het bedrijf heeft vestigingen in Delfzijl, Wapenveld, Hengelo, Arnhem, Sassenheim en Rotterdam.