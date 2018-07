Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Kenia

NAIROBI (AFN) - Verfproducent AkzoNobel heeft een nieuwe coatingfabriek in Kenia in gebruik genomen. Via de fabriek in Nairobi wil Akzo onder meer zijn aanwezigheid in Oost-Afrika vergroten. Financiële details werden niet gemeld.

De fabriek in Nairobi richt zich met name op coatings voor de bouwsector. Ook worden er poedercoatings en beschermende lakken geproduceerd.

Akzo ziet op termijn duidelijk kansen in Afrika. Het heeft eerder al een juridische entiteit opgericht in Kenia, Marokko en Oeganda. Ook heeft Akzo al productielocaties in Egypte, Zuid-Afrika, Zambia, Botswana, Marokko, Tunesië en het voormalige Swaziland.