Novisource moet hoge rekening alsnog betalen

DEN HAAG (AFN) - Novisource moet alsnog een hoge rekening betalen aan het advocatenkantoor dat de beursgang van het het bedrijf begeleidde. Het advies- en bemiddelingsbureau was in 2013 een maximale vergoeding van 60.000 euro overeengekomen met kantoor Loyens & Loeff, maar moet de juristen van de rechter uiteindelijk 143.600 euro betalen.

Novisource steggelt volgens het Financieele Dagblad al sinds 2014 over de rekening. Het bedrijf ging dat jaar naar de beurs door de overname van een lege beurshuls, een zogeheten omgekeerde overname. Aanvankelijk werd gedacht dat die beursgang voor kerst 2013 zou zijn afgerond, waardoor juridische kosten laag zouden blijven. De notering aan Beursplein 5 was evenwel pas in februari rond, doordat het boekenonderzoek onverwacht lang duurde.

Loyens & Loeff presenteerde daarop een rekening die veel duurder uitviel dan afgesproken. Novisource stapte daarom naar de rechter en hoefde in eerste aanleg slechts 80.000 euro te betalen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof van Den Haag daarentegen dat de vertraging niet de schuld was van het advocatenkantoor. Daardoor is een meer dan verdubbelde rekening terecht.

In een reactie stelt Novisource dat er voor het beursgenoteerde bedrijf geen aansprakelijkheden voortvloeien uit het vonnis. Het geschil ging immers tussen het advocatenkantoor en de entiteit waarin de belangen van grootaandeelhouders van Novisource werden ondergebracht, redeneert de onderneming.