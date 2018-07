Wall Street opent gemengd na banenrapport

Gepubliceerd op | Views: 351

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag gemengd uit de startblokken gekomen. Beleggers verwerken onder meer het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook houden de financiële markten het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten. Volgens kenners is dat conflict met de intrede van importheffingen een nieuwe fase ingegaan.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 24.307 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2736 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 7598 punten.

De werkgelegenheid in de VS is vorige maand harder toegenomen dan economen in doorsnee hadden voorspeld. Uit het banenrapport bleek ook dat de loongroei in de VS wat lager uitviel dan verwacht. Cijfers over de werkgelegenheid zijn van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. Stijgende lonen kunnen de inflatie aanjagen, wat kan leiden tot rentestijgingen door de koepel van centrale banken.

Handelsconflict

Het handelsconflict tussen de VS en China lijkt nu echt te escaleren. De Amerikanen voerden vrijdag heffingen op Chinese producten met een totale waarde van 34 miljard dollar in, waarna Peking met gelijke munt terugsloeg. Inmiddels heeft ook Rusland zich in de handelsoorlog gemengd, door een reeks importheffingen op Amerikaanse producten af te kondigen.

Op het bedrijvenfront was Biogen een opvallende stijger. De biofarmaceut presenteerde samen met branchegenoot Eisai bemoedigende resultaten van een gezamenlijk Alzheimer-onderzoek. Het aandeel Biogen ging in de eerste handelsminuten zo'n 19 procent omhoog.