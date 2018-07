Speakermaker Sonos naar beurs New York

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse technologiebedrijf Sonos, bekend van zijn draadloze speakers, gaat zijn opwachting maken op Wall Street. Het bedrijf kondigde de gang naar de beurs vrijdag aan. Sonos zal genoteerd worden aan technologiegraadmeter Nasdaq.

Geruchten over de beursgang van Sonos deden al langer de ronde. In april dit jaar zou het al vertrouwelijke documenten hebben ingediend bij de beursuitbater. Het indienen van deze documenten vóór een beursgang is in de Verenigde Staten mogelijk voor bedrijven met een jaaromzet van minder dan een miljard dollar. Onder meer Snap en Twitter gingen Sonos voor.

Het bedrijf ontstond in 2002 en was destijds een van de eersten die zwaar inzette op draadloze speakers. Technologiegiganten Apple, Google en Amazon worden gezien als de concurrenten van Sonos op speakergebied.