'Wall Street verwerkt banenrapport'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een vlakke tot licht hogere opening. Veel van de beurshandel zal in het teken staan van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, die met de intrede van importheffingen een nieuwe fase is ingegaan. Beleggers kijken daarnaast naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Verenigde Staten hebben na wekenlange dreigementen de daad bij het woord gevoegd en importheffingen van 25 procent op Chinese goederen met een totale waarde van 34 miljard dollar ingevoerd. Zoals verwacht sloeg Beijing met gelijke munt terug, onder meer met heffingen op agrarische producten en auto's.

Verdere escalatie ligt op de loer, want de VS hebben aangekondigd op nog eens 16 miljard dollar aan goederen uit China hogere invoerbelastingen te heffen. Trump dreigde dat volume donderdag zelfs op te blazen tot 550 miljard dollar, wat meer is dan de waarde van de gehele Amerikaanse import uit de Volksrepubliek van vorig jaar. Inmiddels heeft ook Rusland zich in de handelsoorlog gemengd, door een reeks importheffingen op Amerikaanse producten af te kondigen.

Lagere loongroei

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde in haar maandelijkse rapport dat de werkgelegenheid in juni met 213.000 banen is gegroeid, exclusief de landbouw. Dat is meer dan waarmee economen in doorsnee rekening hielden. Verder bleek dat de loongroei wat lager uitviel dan voorzien. Gegevens over de banen- en loongroei zijn een belangrijke indicator voor de economie en spelen zodoende een belangrijke rol bij rentebesluiten van de Federal Reserve.

Op het bedrijvenfront weet JPMorgan de ogen op zich gericht. Het gerucht gaat dat de bank een belang wil nemen in Deutsche Bank, hoewel JPMorgan dit ontkent. Onder de farmaceuten staat Biogen in de schijnwerpers. De biofarmaceut presenteerde samen met branchegenoot Eisai bemoedigende resultaten van een gezamenlijk Alzheimer-onderzoek.

Donderdag gingen de effectenbeurzen met winsten de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 24.356,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent, tot 2736,61 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 1,1 procent vooruit tot 7586,43 punten.