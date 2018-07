Nieuwe klus voor BAM-dochter AM

Mooie opdracht maar BAM kennende zullen ze wel weer een miscalculatie van miljoenen maken die later weer ten koste van de winst komen. De directie van BAM maakt er een zooitje van. In tijden van economische voorspoed zou je mega resultaten verwachten maar BAM maakt zoveel fouten dat het resultaat nog lang uit zal blijven. Jammer want het is een prachtig bedrijf. Mismanagement maakt het een zeer risicovolle belegging.