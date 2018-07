Atrium verkoopt Roemeens winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 169

JERSEY (AFN) - Atrium European Real Estate heeft de verkoop van een winkelcentrum in Boekarest afgerond. Het Atrium Militari-complex werd voor 95 miljoen euro van de hand gedaan aan MAS Real Estate, meldt het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds. Dat is een premie van 9 procent op de boekwaarde die Atrium eind vorig jaar aan het winkelcentrum toekende.

De verkoop van het Roemeense vastgoed komt nadat Atrium eerder al vrijwel al zijn Hongaarse bezittingen van de hand deed. Het vastgoedfonds richt zich meer op Polen en Tsjechië en op grote winkelcentra op toplocaties in de steden.