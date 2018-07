'Handelsvolume Euronext als verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 40 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Het dagelijkse handelsvolume aan de beurzen van Euronext is in het tweede kwartaal afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Die daling was evenwel te verwachten, stelt ING in een analistenrapport.

Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018 daalde de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde een Euronext-beurzen met 2,5 procent, zo maakte de beursexploitant donderdag bekend. Dat komt volgens ING vooral door een uitzonderlijke piek in volatiliteit in februari.

Het dagelijkse handelsvolume hield in het voorbije kwartaal volgens de bank goed stand. De beurshandel werd onder meer gestimuleerd door onrust in de Italiaanse politiek, mondiale handelsspanningen en de top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Daardoor lag het dagelijkse handelsvolume in juni 2,1 procent hoger dan dan in dezelfde maand vorig jaar.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 64 euro. Het aandeel Euronext noteerde omstreeks 10.10 uur 54,35 euro, een stijging van 1 procent.