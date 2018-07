Philips rekent op Europese boete

Gepubliceerd op | Views: 224 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (ANP) - Philips houdt rekening met een nieuwe boete van de Europese Commissie. Het bedrijf zet 30 miljoen euro opzij vanwege een al jaren lopend onderzoek naar het bedrijf. De Europese Commissie bekijkt of Philips de prijzen van consumentenelektronica in de periode november 2011 tot november 2013 onrechtmatig heeft opgekrikt.

De Europese Commissie komt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar met zijn bevindingen naar buiten. De voorziening wordt verwerkt in de resultaten van Philips over het tweede kwartaal. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de bedrijven Asus, Denon & Marantz en Pioneer.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) denkt dat bedrijven mogelijk hebben belet dat consumenten kunnen profiteren van producten die elders in de Europese Unie tegen een lagere prijs worden verkocht. Ze kijkt ook naar de onlineverkoop van games en hotelaccommodaties. Mogelijk werd het effect van eventuele prijsrestricties nog versterkt doordat veel webshops gebruikmaken van prijsstellingssoftware die prijzen automatisch aanpast aan die van concurrenten.

De zaak staat los van een boete van 1,5 miljard euro die Brussel Philips en zes andere elektronicabedrijven eind 2012 oplegde wegens verboden prijsafspraken bij het maken van beeldbuizen. Naast die boete hangt Philips en de andere betrokkenen van dat beeldbuiskartel ook nog een forse schadeclaim boven het hoofd.