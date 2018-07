Heel langzaam komt steeds meer het besef dat extreme beloningen tot verkeerd gedrag leiden en domme foute inschattingen wat goed is voor de lange termijn voor bedrijf en aandeelhouders. Wetenschappelijk is dit nu ook in vele onderzoeken vastgesteld. Maar nog steeds zijn er voorbeelden te over van slecht geleide bedrijven. kijk naar KPN (een mooi overnamebod werd afgewezen omdat men dacht het zelf beter te kunnen, sindsdien is de koers met 2/3 deel gezakt, hoe kan de top dan toch miljoenen salarissen opstrijken?). Hetzelfde verhaal geldt voor post NL (koers bijna gehalveerd ten opzichte van een eerder overnamebod), BAM (ondanks dat de economie groeit blijven de marges flinterdun en is er elk jaar wel weer een tegenvaller te melden)etc.

Hoezo: topsalarissen leiden tot betere prestaties?